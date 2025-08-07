napoli
Incendio nella Galleria Umberto I di Napoli: raid di vandali, distrutti rosone e pavimenti

Rogo notturno nella Galleria Umberto I di Napoli, danneggiati rosone e pavimenti di marmo. Intervento straordinario di Napoli Servizi e Asìa.
A cura di Pierluigi Frattasi
Incendio nella notte nella Galleria Umberto I di Napoli, una delle più famose del centro storico. Il rogo è scoppiato nei pressi di un'area di cantiere ed è probabilmente di origine dolosa. Non si esclude un raid vandalico notturno. Danneggiata la pavimentazione e spaccato un rosone di vetro. Questa mattina, quando turisti e cittadini sono entrati in galleria, l'amara scoperta. Su disposizione del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, questa mattina è stato eseguito un intervento coordinato di manutenzione da parte di Asìa e Napoli Servizi. Gli operatori delle due partecipate comunali hanno messo in sicurezza e ripulito il cantiere per il lavori della Galleria.

Borrelli (Avs): "Subito i cancelli in Galleria"

Sulla vicenda interviene Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che denuncia la presenza di "un rogo notturno all’interno della Galleria Umberto I a Napoli, ha gravemente danneggiato uno dei rosoni in vetro della pavimentazione che si è spaccato e fuso con della plastica. Stanotte a causa del rogo che è stato appiccato in Galleria Umberto I uno dei vetri dei rosoni si è spaccato e fuso con della plastica. Che danno ma soprattutto che vergogna. Ogni cosa buona che viene fatta nella nostra città viene distrutta da orde di teppisti, vandali, cialtroni, disadattati, criminali e barbari. Oltre al rosone anche marmi e transenne che delimitavano l'area del restauro in atto della pavimentazione sono stati danneggiati".

Ed è corsa contro il tempo per la realizzazione dei cancelli anti-vandali, che proteggeranno la galleria su tre lati, come riportato da Fanpage.it. "So che il comune sta accelerando per la realizzazione dei cancelli. Purtroppo il nostro patrimonio pubblico e monumentale – spiega Borrelli – è da tempo oggetto di atti devastanti di ogni tipo. Il nostro dovere è difenderlo da questa deriva anche mostrando tutti più amore per i beni comuni".

