Fabbrica di dolci distrutta da un incendio a Palma Campania, colonna di fumo nero: arrivano i pompieri Incendio in una fabbrica di dolci a Palma Campania, coinvolto anche un deposito tessile. Sul posto vigili del fuoco da Napoli e Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato all'alba di oggi in una fabbrica di dolci a Palma Campania, in provincia di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Le fiamme hanno divorato macchinari e prodotti, distruggendo tutto. Una grande colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con le autobotti. L'incendio della fabbrica di dolciumi ha coinvolto anche un deposito tessile situato sul retro. Non è chiara l'origine del rogo. Al momento non si esclude che possa essere dolosa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si registrano feriti, né persone coinvolte o evacuate.

Distrutta fabbrica di dolci a Palma Campania

L'incendio, a quanto si apprende, è scoppiato attorno alle ore 5,45 circa di oggi, sabato 10 agosto 2024. In fiamme un fabbricato con produzione dolciumi a Palma Campania, in via Nuova Sarno 247. Ma, come detto, il rogo ha coinvolto anche un'altra struttura presente sul retro. Nello specifico, un deposito di materiale tessile.

Sul posto sono intervenuti più squadre disponibili al momento dal Comando Provinciale di Napoli. Esattamente la squadra APS 12 B del distaccamento di Afragola, la squadra APS 9/B dal distaccamento di Ponticelli , la Squadra APS e ABP dal distaccamento di Castellammare, con mezzi a supporto dalla sede centrale (ABP, Autoscala, carro schiuma, carro aria), più un auto botte ABP a supporto dal comando vigili del fuoco di Salerno, esattamente dal distaccamento di Nocera. Sul posto a coordinare il soccorso è presente il funzionario di guardia architetto Alfonso Giglio.