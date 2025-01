Incendio nel Napoletano, appartamento distrutto dalle fiamme in pochi minuti Incendio in un appartamento di via De Curtis a Brusciano, in provincia di Napoli. Sul posto due squadre dei pompieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incendio in una casa a Brusciano questa mattina, domenica 19 gennaio 2025. L'appartamento è stato divorato dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Il rogo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è sviluppato in una abitazione posta al terzo piano di via Antonio De Curtis. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, così come sono in corso accertamenti tecnici sull'origine dell'incendio, che potrebbe essere accidentale. Tra le ipotesi quella di un incidente domestico, forse legato ad una stufa a gas.

Rogo in casa a Brusciano, nel Napoletano

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate attorno alle ore 10,00 di questa mattina. Sul posto sono arrivate subito due squadre dei vigili del fuoco, la 7/B del distaccamento di Nola e la 1/B dalla sede centrale, con a seguito autoscala e l'autobotte ABP. Dalle prime informazioni, non risulterebbero feriti né tantomeno persone coinvolte da intossicazione.

Al momento, la situazione è sotto controllo, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Nola per il minuto spegnimento dei focolai, in attesa dell'ufficio tecnico che condurrà gli accertamenti di rito per capire cosa possa essere accaduto e la Polizia municipale per le proprie competenze di istituto. Le forze dell'ordine procederanno ad eseguire i rilievi di rito. Nell'appartamento, a quanto apprende Fanpage.it, vivrebbe una persona anziana, che è rimasta illesa.

Non è escluso che possano essere eventualmente acquisite testimonianze o ricercate immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire cosa possa essere accaduto e quale possa essere stata la causa scatenante dell'incendio che ha distrutto la casa.