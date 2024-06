Incendio nel grande negozio di detersivi a Casalnuovo di Napoli, arrivano i pompieri Incendio nell’attività di detersivi, i vigili del fuoco intervenuti con autoscala e autobotte. Fiamme domate, si indaga sulle cause. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato nel cuore della notte in un grande negozio che si trova a Casalnuovo di Napoli, nell'area metropolitana partenopea. L'incendio si è sviluppato in un'attività commerciale specializzata nella vendita di detersivi e di altri articoli per la casa. Fortunatamente, grazie all'intervento rapido e coordinato del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, la situazione è stata prontamente gestita.

I vigili del fuoco intervenuti con autoscala e autobotte

La squadra, arrivata sul posto era dotata di una autoscala e di una autobotte. I pompieri hanno lavorato con perizia per domare le fiamme, evitando così che l'incendio potesse propagarsi anche agli altri negozi e alle altre strutture adiacenti. L'uso dell'autoscala ha permesso di raggiungere e controllare i punti più critici dell'edificio, mentre l'autobotte ha fornito l'acqua necessaria per l'operazione di spegnimento.

Fiamme domate, si indaga sulle cause

L'attività commerciale, grazie alla prontezza e all'efficacia dell'intervento, ha subito danni limitati e si prevede una rapida ripresa delle attività. Ancora da chiarire la matrice dell'incendio. Solo ulteriori accertamenti tecnici potranno determinare se si sia trattato di un incidente, dovuto magari ad un cortocircuito, o piuttosto se l'origine sia dolosa.

Questo episodio sottolinea l'importanza della prevenzione e della manutenzione adeguata delle attrezzature commerciali, specialmente quelle che trattano sostanze potenzialmente infiammabili come i detersivi. Inoltre, evidenzia l'essenziale ruolo che i vigili del fuoco svolgono nella salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini.