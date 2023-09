Incendio nel Casertano, in fiamme da ore 20 ettari di bosco: elicotteri in azione Un grosso incendio è divampato questa mattina in una zona a Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta: in azione, da ore, i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare il rogo.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di grosse dimensioni è in corso dalla mattinata di oggi, venerdì 8 settembre, in una vasta zona boschiva a Valle di Maddaloni, nella provincia di Caserta: le fiamme hanno interessato un'area di circa 20 ettari di bosco. Dalle ore 9 di questa mattina, sul posto sono impegnati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che si stanno adoperando per estinguere il vasto rogo.

Due elicotteri al lavoro per spegnere le fiamme

A supporto sono intervenute anche due squadre AIB (Automezzi per Interventi Boschivi) della Regione Campania e due elicotteri, uno dell'Antincendio boschivo regionale, mentre l'altro è un nuovissimo Erickson dei vigili del fuoco: i due velivoli stanno effettuando lanci d'acqua gestiti da terra dal personale DOS (Direzione Operazioni Soccorso) della Regione Campania. I vigili del fuoco rendono noto che l'intervento di spegnimento delle fiamme è ancora in corso, ma l'incendio sarebbe sotto controllo.

Incendi anche sul Vesuvio: tre focolai attivi

Gli incendi, nelle ultime 24 ore, hanno riguardato anche il Vesuvio: sono almeno tre i focolai attivi, sul versante di Torre del Greco. Sia nella serata di ieri che questa mattina, i Canadair si sono alzati in volo per cercare di estinguere le fiamme.