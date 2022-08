Incendio in una scuola distrugge fascicoli giudiziari del Tribunale di Avellino Incendio in una scuola abbandonata utilizzata come deposito dal Tribunale di Avellino: in fiamme diversi fascicoli relativi a procedimenti degli ultimi 12 mesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Un incendio ha distrutto diversi fascicoli giudiziari del Tribunale di Avellino, custoditi all'interno della scuola media "Dante Alighieri". L'istituto non è aperto al pubblico: è in attesa da anni di essere demolita e ricostruita. Secondo quanto ha potuto accertare Fanpage.it da fonti verificate, l'impianto è anche attualmente sprovvisto di corrente elettriche: circostanza che lascia pensare con ogni probabilità ad una origine dolose.

L'incendio alle 2 di notte

L'incendio si è sviluppato nella notte tra il 15 ed il 16 agosto scorsi, ma solo nelle ultime ore è stato reso noto: in questi giorni infatti si è provveduto ad una stima dei danni e alle indagini del caso. La polizia scientifica ha svolto i rilievi e i sopralluoghi per accertare cause e dinamiche, nella speranza di individuare i responsabili in breve tempo, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, scoppiate attorno alle 2 della notte tra il 15 e 16 agosto. Fiamme che sono divampate nei locali che ospitavano la palestra dell'ex istituto di scuola media Dante Alighieri, su via Piave, in pieno centro cittadino.

La stima dei danni

Ad andare in fumo, stando alle prime verifiche, sarebbero stati in particolare fascicoli di provvedimenti giudiziari relativi agli ultimi dodici mesi. Sarebbero invece danneggiati ma recuperabili gli altri documenti raggiunti dalle fiamme. Locali e documenti sono stati messi sotto sequestro: non è escluso che in strada le telecamere di videosorveglianza private possano aver ripreso movimenti o altro nei pressi della scuola nei minuti antecedenti all'incendio: nei pressi dell'ex istituto scolastico, infatti, sorgono diverse attività commerciali oltre a diversi condomini ed altre attività.