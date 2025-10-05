Incendio in una palazzina a Bacoli, morto uno dei tre feriti: Rosario Carannante aveva 62 anni

Immagine di repertorio

Purtroppo non ce l'ha fatta Rosario Carannante, 62 anni. L'uomo era una delle tre persone che sono rimaste gravemente ustionate nell'incendio verificatosi in una palazzina a Bacoli, nella provincia partenopea, venerdì 3 ottobre, poi ricoverate in gravi condizioni in ospedale a Napoli e a Pozzuoli. A comunicare la tragica notizia è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Proclamato il lutto cittadino

"È una tragedia. Purtroppo non c’è l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni. Era tra le persone coinvolte nell’incendio che ha devastato, venerdì, una palazzina in Viale Olimpico. È una notizia che ci riempie di dolore, e che aggrava il bollettino di questo dramma che sta vivendo tutta la comunità bacolese" ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, che ha poi annunciato di aver proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del 62enne, che non sono ancora stati fissati.

"Era tra i tre cittadini estratti dalla propria abitazione, avvolta da fumo e fiamme, la scorsa notte dai vigili del fuoco. Furono trasportati in codice rosso in ospedale. Tra le dodici persone sgomberate. Quattro famiglie. Bacoli si stringe al lutto della famiglia, dei parenti che sono ancora ricoverati in ospedale, dei suoi affetti più cari e dell’intera comunità di Cappella. Vi siamo e vi saremo vicini" ha concluso il primo cittadino bacolese.