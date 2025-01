video suggerito

Incendio nel palazzo a Secondigliano, ci sono feriti: uomo ustionato a mani e volto Incendio in una palazzina in via Cardinale Filomarino a Secondigliano: sul posto pompieri, forze dell'ordine e ambulanze del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato al primo piano di un palazzo di tre piani in via Cardinale Filomarino a Secondigliano, quartiere nord di Napoli. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero feriti, ustionati e intossicati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le autobotti, che hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, diverse ambulanze del 118 per assistere i feriti e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona. Sarebbero almeno 4 le ambulanze intervenute, oltre a polizia, carabinieri e polizia locale.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Pare che le cause dell'incendio siano da imputare ad una stufa a gas. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato in una palazzina in via Cardinale Filomarino 34, al primo piano di un manufatto di tre piani fuori terra. Non ci sarebbero morti, ma almeno tre feriti. Sul posto stanno operando la squadra 12/ b del distaccamento di Afragola e la squadra 2/B del distaccamento Orientale del Comando di Napoli dei Vigili del Fuoco.

Incendio a Napoli: ci sono feriti e intossicati

L'inquilino dell'appartamento andato in fiamme, una persona anziana, sarebbe rimasto ustionato alle mani e al volto, mentre un'altra persona sembra sia rimasta ferita, lanciandosi dal balcone, mentre un terzo si sarebbe ferito cadendo dalle scale. Tutti e tre sono stati soccorsi dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, e, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale. Le fiamme sono state domate. Il rogo è sotto controllo. Al momento si è data in modo precauzionale la non praticabilità solo dell'appartamento interessato all'incendio.