Incendio in un hotel in piazza Garibaldi a Napoli: 4 persone salvate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono entrati in azione con un’autoscala e hanno tratto in salvo due adulti e due minori, bloccati a causa del fumo e delle fiamme nella struttura.

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, in un albergo che sorge in piazza Garibaldi a Napoli, nella zona della Stazione Centrale. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale partenopeo, che si sono subito adoperati per domare le fiamme. Non soltanto: i vigili del fuoco, utilizzando un'autoscala, hanno tratto in salvo quattro persone – due adulti e due minorenni – che erano rimasti bloccati all'interno della struttura a causa del fumo e delle fiamme; i quattro malcapitati sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118, intervenuti nel frattempo anche loro sul posto unitamente alle forze dell'ordine.

Dopo aver estinto le fiamme, i vigli del fuoco si sono poi adoperati nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area che, al momento in cui si scrive, sono ancora in corso. Dovranno poi essere effettuati tutti gli accertamenti del caso per individuare la natura e le cause dell'incendio.