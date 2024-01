Panico sulla Tangenziale di Napoli, fumo invade Galleria: la gente lascia le auto e fugge a piedi Allarme incendio nella galleria dei Camaldoli. Tunnel invaso dal fumo. Gente in fuga a piedi. Bloccato anche l’arrivo delle ambulanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Panico sulla Tangenziale di Napoli per un allarme incendio ad un'auto all'interno della Galleria Camaldoli. Il tunnel in pochi istanti è stato invaso da una coltre di fumo bianco, con la visibilità ridotta a zero. Sono scattati gli allarmi e i protocolli di sicurezza previsti in caso di incendio. La gente che era a bordo di altri veicoli, colta dalla paura, ha abbandonato i propri mezzi per fuggire a piedi sulla tangenziale. Una situazione che ha reso difficile anche l'intervento dei mezzi di soccorso, con le ambulanze e le autobotti dei vigili del fuoco bloccate dalla colonna di auto ferme.

Allarme per incendio, panico in Tangenziale a Napoli

Inizialmente, Tangenziale ha parlato di un'auto in fiamme, ma, in realtà, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, dopo gli accertamenti eseguiti si è appurato che si sia trattato di un falso allarme. Il fumo sarebbe stato originato dal funzionamento difettoso di un autoveicolo che avrebbe fatto la rigenerazione del filtro del catalizzatore. Il fumo bianco ha invaso, ad ogni modo, la galleria creando il panico tra gli automobilisti. Sul posto sono, infatti, subito arrivati i mezzi di soccorso, con il personale della Tangenziale di Napoli, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco, nonché diverse ambulanze del 118. I pompieri sono intervenuti con la squadra 3/B del distaccamento Vomero, che ha messo in sicurezza l'area.

Chiuso un tratto della Tangenziale tra Camaldoli e Zona Ospedaliera

L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, nel tratto tra le uscite Camaldoli e Zona Ospedaliera, in direzione Capodichino, all'altezza del chilometro 15, attorno alle ore 15,20 di domenica 21 gennaio 2024. La società Tangenziale di Napoli spa ha disposto la chiusura del tratto interessato, per consentire alle forze dell'ordine, ai pompieri e al personale medico e infermieristico del 118 di prestare i soccorsi.

Le strade alternative

Per alleviare i disagi alla circolazione, Tangenziale di Napoli ha comunicato un percorso alternativo: chi viaggia in direzione di Capodichino deve uscire a Camaldoli e rientrare in Tangenziale all'Arenella, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. L'incendio ha provocato grossi disagi, con lunghe code di auto nella zona, in direzione di Capodichino e dell'accesso alle Autostrade.