Incendio in casa nell’Avellinese, in fiamme anche garage con bombole di gas: palazzo evacuato L’incendio sarebbe partito dal box auto per coinvolgere anche l’appartamento. Fuggito 47enne che era all’interno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato stanotte in un appartamento a Castelnuovo di Conza, in provincia di Avellino. Le fiamme sono deflagrate attorno alle 4 di notte, in una casa che si trova in via Sandro Pertini. L'incendio è partito e si è sviluppato, probabilmente, in un garage, dove si trovava anche una bombola di gas Gpl, e poi si è propagato ad un locale attiguo e all'abitazione sovrastante. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco di Avellino del distaccamento di Lioni, che sono riusciti a domare le fiamme non senza difficoltà. Un 47 enne che si trovava nell'appartamento al momento del rogo è riuscito a salvarsi.

La squadra dei Vigili del Fuoco, subito dopo le ore 4,00 della notte appena trascorsa, è intervenuta nel comune di Castelnuovo Di Conza, in via Sandro Pertini, per un incendio che si è sviluppato nell'appartamento. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente con non poca difficoltà, vista anche la presenza di una bombola di GPL all'interno del box, e si è reso necessario l'intervento di un'autobotte in supporto dal Comando di Salerno. Al momento dell'accaduto, all'interno dell'abitazione vi era un uomo di 47 anni, il quale ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Visti i danni riportati, l'edificio è stato dichiarato inagibile.

Solo l'8 marzo scorso, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, un altro incendio aveva coinvolto un appartamento in via Monsignor Peluso. A fuoco in quel caso un appartamento sito al piano rialzato di una palazzina di cinque piani: sul posto, intorno alle 23, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, unitamente ai carabinieri della stazione di Marigliano, che si sono adoperati, insieme ai pompieri, per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, non si registrano feriti.