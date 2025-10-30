Incendio in casa a Nola: quattro feriti, evacuate 15 famiglie nel rione Gescal
Un appartamento completamente distrutto dalle fiamme, quindici famiglie evacuate in via cautelativa, quattro persone ferite ma non in maniera grave: è il bilancio dell'incendio che è scoppiato in un appartamento del rione Gescal di Nola, in provincia di Napoli; sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, le cause del rogo sono in via di definizione.
L'intervento nella mattinata di oggi, 30 ottobre. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto le fiamme avevano già invaso l'appartamento al piano terra al civico 5 di via Guglielmo Pepe; probabilmente il rogo era già esteso quando è stato visibile dall'esterno. L'intero edificio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento e le successive verifiche su eventuali lesioni al fabbricato.
Tre dei residenti sono stati soccorsi da un'ambulanza arrivata sul posto, mentre una quarta persona è stata accompagnata in ospedale a Nola; le loro condizioni non sono gravi, per tutti è stato escluso il pericolo di vita. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco ma, quando la situazione è tornata sotto controllo, l'appartamento era completamente distrutto.
Le indagini sono state avviate dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano, intervenuti sul posto; al momento le cause del rogo non sono ancora chiare; non si esclude che si sia trattato di un incidente, originato da un corto circuito o dal malfunzionamento di un elettrodomestico. Avviate, contestualmente, le verifiche sullo stabile, per valutare eventuali danni e autorizzare il rientro nelle abitazioni dei condomini.