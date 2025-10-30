Incendio in casa a Nola: quattro feriti, evacuate 15 famiglie nel rione Gescal

Un incendio ha completamente distrutto un appartamento del rione Gescal di Nola (Napoli); quattro residenti soccorsi dal 118, non sono gravi. Indagini dei carabinieri.

L’incendio nell’abitazione del rione Gescal di Nola (Napoli)

Un appartamento completamente distrutto dalle fiamme, quindici famiglie evacuate in via cautelativa, quattro persone ferite ma non in maniera grave: è il bilancio dell'incendio che è scoppiato in un appartamento del rione Gescal di Nola, in provincia di Napoli; sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, le cause del rogo sono in via di definizione.

L'intervento nella mattinata di oggi, 30 ottobre. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto le fiamme avevano già invaso l'appartamento al piano terra al civico 5 di via Guglielmo Pepe; probabilmente il rogo era già esteso quando è stato visibile dall'esterno. L'intero edificio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento e le successive verifiche su eventuali lesioni al fabbricato.

Tre dei residenti sono stati soccorsi da un'ambulanza arrivata sul posto, mentre una quarta persona è stata accompagnata in ospedale a Nola; le loro condizioni non sono gravi, per tutti è stato escluso il pericolo di vita. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco ma, quando la situazione è tornata sotto controllo, l'appartamento era completamente distrutto.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano, intervenuti sul posto; al momento le cause del rogo non sono ancora chiare; non si esclude che si sia trattato di un incidente, originato da un corto circuito o dal malfunzionamento di un elettrodomestico. Avviate, contestualmente, le verifiche sullo stabile, per valutare eventuali danni e autorizzare il rientro nelle abitazioni dei condomini.