Incendio in casa a Napoli, chiusa via Matteo Imbriani: traffico paralizzato tra Museo e Arenella Incendio in casa in via Imbriani a Napoli. A fuoco appartamento pieno di gatti. Chiusa la strada. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato in una casa in via Matteo Renato Imbriani, a Napoli, oggi pomeriggio, mercoledì 6 novembre 2024. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento all'ultimo piano di un vecchio edificio, all'altezza dei civici 14-16. La strada è stata chiusa temporaneamente alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Napoli con un'autoscala e i carabinieri. Traffico paralizzato tra via Salvator Rosa e corso Vittorio Emanuele.

Incendio in casa piena di gatti

Ancora non è chiara la matrice dell'incendio, che potrebbe essere stata accidentale. Nell'appartamento non ci sarebbero state persone al momento del rogo e non ci sono feriti per fortuna. All'interno c'erano però numerosi gatti, le cui condizioni di salute ad ora non sono note. I pompieri hanno raggiunto l'appartamento in fiamme dal balcone ed hanno provveduto allo spegnimento. L'incendio è stato domato, si sta procedendo anche ad ispezionare i locali interni, per verificare se ci siano animali vittime delle fiamme.

Chiusa via Imbriani, traffico paralizzato a via Salvator Rosa

I tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando anche i controlli di stabilità sull'edificio, che è vetusto, per verificare se siano necessari ulteriori provvedimenti. A causa dell'accaduto, il traffico è andato in tilt nella zona. Via Matteo Renato Imbriani è infatti una strada molto frequentata che collega il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l'Arenella e il Vomero. Gran parte delle auto è stata deviata su via Salvator Rosa, che si è trasformata in un imbuto, con ressa e clacson impazziti.