Incendio in abitazione a Mugnano, 40enne muore soffocato Un 40enne è morto ieri sera a Mugnano (Napoli) nell’incendio della sua abitazione; le fiamme sarebbero partite dal camino, inutili i tentativi di rianimazione.

A cura di Nico Falco

La vittima, Giosuè Gugnese

Un 40enne, Giosuè Gugnese, è deceduto ieri sera nell'incendio della sua casa di Mugnano, in provincia di Napoli; le fiamme, stando a una prima ricostruzione (tutt'ora al vaglio dei Vigili del Fuoco) avrebbero invaso il piano terra dell'abitazione e l'uomo, che si trovava al piano superiore, sarebbe stato colto nel sonno e sarebbe morto soffocato. Sul posto i carabinieri della compagnia locale e i sanitari del 118.

Il rogo risale alle 20 circa, l'uomo si trovava da solo nella sua abitazione di via Dei Quattro Martiri, nel centro storico di Mugnano. Il fuoco sarebbe partito dal camino, lasciato probabilmente incustodito mentre il 40enne era nelle altre stanze; non si sarebbe accorto del principio di incendio, che si sarebbe rapidamente esteso fino a rendere l'aria irrespirabile anche al piano superiore. L'allarme solo quando le fiamme erano già visibili dall'esterno dell'edificio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto già non c'era più nulla da fare: sono state provate le manovre di rianimazione, ma l'uomo è deceduto poco dopo.

"Questa sera la nostra città è scossa da una tragedia – ha scritto su Facebook Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano – un nostro concittadino è morto in un incendio divampato nella propria abitazione del centro storico. L'amministrazione comunale esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici. Riposi in pace".