Incendio fabbrica di cialde da caffè a Caserta: la situazione aggiornata Proseguono le operazioni di spegnimento della fabbrica di cialde di caffè di San Marco Evangelista (Caserta) dove ieri sera si è sviluppato un grosso incendio; i Vigili del Fuoco, dopo una notte di lavoro, si stanno occupando degli ultimi focolai nei capannoni. Sul posto i tecnici dell’Arpac per le rilevazioni sull’aria. Si fa strada l’ipotesi del rogo doloso.

A cura di Nico Falco

Non è stato ancora del tutto domato, nonostante una notte di intenso lavoro, l'incendio che è divampato nella serata di ieri, 26 luglio, in una fabbrica di cialde di caffè di San Marco Evangelista. Il rogo nella struttura, che si trova nell'area industriale del comune della provincia di Caserta, ha generato una enorme nube nera che si è alzata in cielo per parecchie decine di metri e, complice il vento, si è diffusa sui centri limitrofi rendendo l'aria irrespirabile.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta questa mattina si stavano occupando degli ultimi focolai all'interno dei capannoni. La nube acre di fumo non ha raggiunto soltanto i cieli di San Nicola La Strada, che dista pochi passi da San Marco Evangelista, ma ha coperto i cieli di gran parte dei comuni dell'area; ieri il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, aveva parlato di "ennesimo disastro ambientale, peraltro proprio nel giorno in cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha reso noto i risultati di uno studio sull'incidenza dei tumori e tra le zone più colpite ci sono proprio Marcianise e San Marco Evangelista".

Una volta riportata la situazione sotto controllo, sarà il tempo dei controlli. Sopralluoghi per determinare la stabilità dell'edificio e la messa in sicurezza dei capannoni e accertamenti per risalire alle cause del rogo. Sul posto la squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta e i carabinieri, dai primi elementi acquisiti la pista che tiene maggiormente banco è quella di un incendio doloso. A San Marco Evangelista sono arrivati anche i tecnici dell'Arpac che, già nella tarda serata di ieri, hanno effettuato misurazioni e campionamenti preliminari per verificare la qualità dell'aria; stamattina è stato invece installato il campionatore ad alto volume per il rilevamento di diossine e furani.