Incendio distrugge due piani di un palazzo a Sassano, probabile origine dolosa Le fiamme hanno danneggiato gravemente il secondo e il terzo piano dell'edificio, i Vigili del Fuoco al lavoro per diverse ore per arginare il rogo.

A cura di Nico Falco

Un incendio, probabilmente di origine dolosa, ha danneggiato gravemente un'abitazione di Sassano, in provincia di Salerno; le fiamme hanno distrutto il secondo e il terzo piano dell'edificio, che è attualmente disabitato. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per tenere a bada e spegnere il rogo; le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che si sono occupati dei rilievi del caso.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, in via Aurora, zona Loreto, nel centro storico del comune del Salernitano. Secondo i primi accertamenti all'interno dell'edificio non c'era nessuno, ma l'intervento dei caschi rossi è stato provvidenziale per impedire alle fiamme di minacciare le case che si trovano nelle immediate vicinanze; la situazione è stata riportata sotto controllo e nel bilancio non si registrano feriti. Da quanto emerso a seguito dei sopralluoghi per verificare le condizioni e gli eventuali danni strutturali dello stabile, l'incendio potrebbe avere natura dolosa.