Incendio distrugge 8 autobus del Casertano, disagi per il trasporto scolastico I carabinieri indagano sul rogo che ha distrutto i mezzi parcheggiati nella ditta "Casella Noleggiobus" di Pastorano (Caserta); si propende per l'ipotesi dolosa.

A cura di Nico Falco

Otto autobus sono stati completamente distrutti da un incendio divampato nella notte nella rimessa della ditta "Casella Noleggiobus" a Pastorano, in provincia di Caserta; i Vigili del Fuoco hanno impiegato cinque ore per spegnere completamente il rogo. Sulla vicenda sono in corso indagini affidate ai carabinieri; la matrice sarebbe dolosa: i veicoli sarebbero stati cosparsi di liquido infiammabile, presumibilmente benzina.

L'intervento dei pompieri risale alle 2 circa della notte scorsa, tra sabato e domenica. La prima ad arrivare, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, allertata da diversi residenti che avevano visto il fumo che si alzava dalla rimessa della società di trasporti; l'entità dell'incendio ha reso necessario il supporto di altri equipaggi: sono intervenuti la squadra del distaccamento di Teano e due autobotti, una dalla sede centrale del Comando e l'altra dal distaccamento di Aversa. Impossibile salvare i veicoli, che sono stati rapidamente avvolti dalle fiamme e distrutti, probabilmente anche a causa del liquido infiammabile.

La situazione è tornata sotto controllo cinque ore dopo, quando l'incendio è stato finalmente spento del tutto. I carabinieri avrebbero acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza private e pubbliche installate nell'area, da filmati sarebbero emersi elementi tali da far propendere verso l'ipotesi dolosa. Non si escludono ripercussioni sul trasporto scolastico, dato che la società si occupava del servizio in vari comuni dell'area, tra cui Capua e Pignataro Maggiore.