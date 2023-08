Incendio della Venere, migliaia firmano per Simone Isaia libero. Sabato 12 presidio in piazza Municipio a Napoli Mobilitazione di piazza per Simone Isaia: sabato alle ore 11 presidio in piazza Municipio.

A cura di Redazione Napoli

Corre verso le 5mila firme la petizione online lanciata dalla casa editrice Iod Edizioni, insieme alla Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, Associazione Liberi di volare, Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples, tribunali 138, per chiedere che il clochard Simone Isaia, accusato di aver dato alle fiamme l’installazione della "Venere degli stracci" in piazza Municipio a Napoli, possa uscire dal carcere per essere curato.

Sabato 12 agosto alle ore 11 presidio in piazza Municipio per sensibilizzare i napoletani all'argomento:

Nel dovuto rispetto delle decisioni del Tribunale del Riesame che ha deciso che Simone Isaia, il presunto autore del rogo che ha distrutto la Venere degli stracci, deve restare in carcere, noi vogliamo affermare che 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐬𝐚𝐢𝐚. Anzi aggrava ulteriormente le sue profonde fragilità. Confidiamo con speranza che questa decisione possa essere rivista.𝐄 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢. La Casa di Accoglienza della Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli, gestita da Don Franco Esposito, è disponibile ad accogliere Simone Isaia.

I promotori aggiungono: «Condividiamo le parole dei volontari della Mensa del Carmine, dove Simone si recava spesso a pranzo: ‘Simone da tempo aveva perso lucidità e riferimenti, finendo a dormire per strada. Simone Isaia ha bisogno di aiuto. Non del carcere, ma di una struttura che lo aiuti a rimettere in piedi la propria vita, perché è una persona affetta “da una tangibilissima neuro-divergenza”. E ha bisogno di aiuto».