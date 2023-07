Incendio allo stabilimento La Torrente a Sant’Antonio Abate, evacuate le case vicine Dall’incendio si è sollevata una grossa nuvola di fumo nero, visibile anche a molti chilometri di distanza. In via precauzionale sono state evacuate le abitazione limitrofe all’azienda.

A cura di Valerio Papadia

Un grosso incendio è divampato nello stabilimento conserviero "La Torrente" a Sant'Antonio Abate, nella provincia di Napoli. Il rogo, di grosse proporzioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi nello stabilimento che sorge in via Paludicella, ed è ancora in corso; le cause, al momento, sono ancora sconosciute, e non si hanno, al momento, notizie di feriti o intossicati. In via precauzionale, però, sono state evacuate le abitazioni che sorgono nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme; sul posto anche i carabinieri per aiutare nelle operazioni e per le indagini del caso.

Dal grosso incendio si è sollevata una copiosa nuvola di fumo nero, che non soltanto si è diffusa sulla cittadina del Napoletano, ma è visibile anche a molti chilometri di distanza, in tutta l'area Vesuviana. L'azienda conserviera "La Torrente", specializzata nella produzione di pomodori pelati e di salse, è una delle più note d'Italia.

La sindaca: "Stiamo affrontando l'emergenza"

Dalla sua pagina Facebook Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, ha comunicato che la macchina dei soccorsi è attiva. "Abbiamo chiesto un ulteriore intervento del 118, potenziato i soccorsi sul territorio e chiesto l'intervento di Italgas ed Enel per evitare ulteriori disagi. Stiamo evacuando anche le abitazioni limitrofe in via precauzionale" ha fatto sapere la prima cittadina.

"Ci teniamo a rassicurarvi che stiamo affrontando con la massima tempestività e impegno l'incendio che si è sviluppato presso il deposito dell'azienda conserviera de La Torrente, situato in via Casa D'Auria. Abbiamo prontamente richiesto e attivato tutti i soccorsi e i mezzi necessari per spegnere le fiamme e minimizzare i rischi per la vostra sicurezza. Saranno adottate tutte le misure necessarie per monitorare la qualità dell'aria e intervenire tempestivamente, se necessario, per preservare la salute della comunità" ha detto ancora la sindaca.

(Articolo aggiornato alle ore 13.44)