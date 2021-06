Incendio in una delle Vele di Scampia oggi pomeriggio. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo visibile anche da diversi chilometri. Il rogo ha suscitato subito la paura dei residenti. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme. Ancora da accertare l'origine dell'incendio, che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere partito dal piano terra. Non è esclusa la matrice dolosa.

Solo due anni fa, il 19 aprile del 2019, un violento incendio divampò all'interno della Vela Verde di Scampia. Le fiamme in quel caso si erano sviluppate tra l'ottavo e il nono piano dell'edificio della Vela Verde, chiamata la Torre. Sul posto intervennero tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di altri mezzi, tra cui un'autobotte e un'autoscala. La Vela Verde è stata poi rasa al suolo nell'ambito degli interventi di riqualificazione previsti dal progetto Restart Scampia, lanciato dall'ex Governo Renzi per la riqualificazione del quartiere a nord di Napoli.

Recentemente le Vele erano tornate set per la fiction di Gomorra. Lo scorso gennaio vi sono state girate alcune scene della quinta stagione, nei pressi della Vela Rossa e in piazza Ciro Esposito. Proprio la Vela Rossa superstite, infatti, è tornata a fare da scenario alla fortunata serie Sky, prodotta da Cattleya Srl, per la quinta stagione, della quale sono attualmente in corso le riprese, che vede il gran ritorno di Ciro Di Marzio, "l'Immortale", interpretato dall'attore Marco D'Amore. Diverse scene sono state girate in piazza Ciro Esposito e poi fino a notte fonda in via della Resistenza, tra via Tancredi Galimberti e l’ingresso della Vela Rossa.