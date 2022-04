Incendio all’Asl di Grottaminarda: fiamme nella stanza delle visite diabetologiche Diversi incendi sono esplosi oggi pomeriggio, lunedì 18 aprile. Tra questi, un rogo si è verificato in una saletta dell’Asl di Grottaminarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio è esploso in una stanza dell'Asl di Grottaminarda, comune in provincia di Avellino: il rogo è stato domato nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 aprile. Per il momento non si conosce la causa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino che, in poco tempo, sono riusciti a spegnerle. Per fortuna non si sono registrati feriti: non vi erano persone presenti al momento dell'accaduto. Ci sono stati solo alcuni danni a dei suppellettili.

Un incendio anche in un garage

L'incendio ha interessato una stanza che viene utilizzata per le visite diabetologiche. Sono stati svolti i rilievi per capire cosa possa averlo causato: se si sia trattato di un malfunzionamento o meno. Sempre oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ariano Irpino. In via Cardino le fiamme hanno interessato un garage del posto: l'incendio è stato domato prima che coinvolgesse altri ambienti. Anche in questo caso, nessun ferito né persone intossicate. Anche qui svolti tutti i rilievi per capirne la causa.

A Teora, un'auto prende fuoco: salvo un ragazzo di 25 anni

Un altro evento simile si è poi verificato a Teora dove a prendere fuoco è stata un'auto in transito. Le fiamme hanno presto invaso l'intero veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti appena in tempo e prima che accadesse qualcosa di ben più grave: hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Coinvolto un ragazzo di 25 anni. L'uomo, originario di Melfi, non ha riportato ferite se non essersi spaventati. Sempre nella stessa giornata sono stati registrati altri interventi per degli incendi di sterpaglie.