Incendio alla pizzeria Social Pizza al Vomero: distrutto il gazebo all'esterno Le cause del rogo, che ha distrutto il gazebo esterno del locale in via Scarlatti, non sono ancora state accertate; non si esclude la natura dolosa dell'incendio.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa notte al Vomero, quartiere collinare di Napoli: un incendio ha distrutto il gazebo esterno della pizzeria Social Pizza, che sorge nel cuore del quartiere, nell'area pedonale di via Alessandro Scarlatti. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme: ancora sconosciute le cause dell'incendio – che come detto ha completamente distrutto il gazebo esterno della pizzeria – ma non si esclude la natura dolosa del rogo.

A raccontare quanto accaduto, diffondendo anche le immagini del gazebo distrutto, è stato un famoso pizzaiolo napoletano, la cui pizzeria sorge proprio di fianco a quella interessata dall'incendio: Errico Porzio. Il pizzaiolo, star dei social, su Instagram ha pubblicato le foto dei danni riportati da Social Pizza e ha scritto:

Nella vita esiste la concorrenza, ma, nella mia, soprattutto la lealtà e il rispetto ( quello che a molti manca). Questa notte la pizzeria Social Pizza di via Scarlatti al Vomero, nostra vicina, è stata vittima di un incendio doloso (è stata danneggiata in modo lieve anche una nostra struttura). Ai gestori dell'attività va la nostra più sincera solidarietà e soprattutto disponibilità per un qualsiasi supporto