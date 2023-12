Incendio al Vomero: due auto distrutte dalle fiamme, danneggiata la vetrina di un negozio Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di ieri, sabato 2 dicembre, nel cuore del quartiere collinare napoletano, tra via Kerbaker e via Scarlatti.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, sabato 2 dicembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: intorno alle 23.30 un incendio ha interessato due automobili, una delle quali è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il rogo si è sviluppato nel cuore del quartiere, all'angolo tra via Michele Kerbaker e via Alessandro Scarlatti. Oltre ai danni, molto gravi, riportati dalle due automobili parcheggiate in strada, si sono registrati notevoli disagi anche per un noto negozio di scarpe che sorge a pochi passi dalle due vetture interessate dall'incendio: la vetrina dell'esercizio commerciale è stata pesantemente danneggiata.

I vigili del fuoco acclamati dalla folla: "Il pompiere paura non ne ha"

Ancora sconosciute le cause dell'incendio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si sono subito adoperati per domare le fiamme. Vista l'ora non molta tarda, trattandosi di un sabato sera, il rogo ha attirato un folto capannello di curiosi, soprattutto giovani e giovanissimi, che hanno ammirato il lavoro dei pompieri, immortalando quei momenti con il cellulare e pubblicando i video sui social: dalla folla, poi, si è alzato anche un coro spontaneo, al grido de "il pompiere paura non ne ha".