Incendio al Teatro Sannazaro, ordinanza del Comune: finestre chiuse e stop alle soste all’aperto a Chiaia

Dopo l’incendio al Teatro Sannazaro in via Chiaia scatta l’ordinanza sanitaria: porte e finestre chiuse, evitare soste all’aperto e ventilazione spenta.

L’area del Sannazaro vista dall’altro. Al centro il teatro bruciato, la cupola distrutta

Dopo il vasto incendio divampato il 17 febbraio 2026 nell’edificio che ospita il Teatro Sannazaro di Napoli, in via Chiaia, il Comune ha emanato un'ordinanza urgente con misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. Il rogo, che ha coinvolto anche alcuni appartamenti adiacenti, ha generato una densa nube di fumo potenzialmente tossico, facendo scattare il coordinamento tra tutti gli enti competenti e configurando una situazione di emergenza ambientale e sanitaria localizzata.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di comportamenti obbligatori e raccomandazioni rivolte ai residenti e a chiunque si trovi nell’area del quartiere Chiaia, valide da martedì 17 febbraio e fino a nuova disposizione.

In particolare, viene richiesto di evitare soste prolungate all’aperto per tutta la durata dell’emergenza, di mantenere chiuse porte, finestre, serrande e ogni apertura verso l’esterno e di spegnere impianti di condizionamento o ventilazione per limitare l’ingresso di aria contaminata negli ambienti chiusi. L’ordinanza invita inoltre a lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo e, in caso di esposizione diretta al fumo, a coprire naso e bocca con un panno umido.

Le autorità sanitarie raccomandano anche di non sostare su balconi o terrazzi per osservare la nube, poiché i venti potrebbero trasportare sostanze irritanti per le vie respiratorie, e di evitare di stendere indumenti all’aperto. Chi dovesse avvertire difficoltà respiratorie, bruciore alla gola o altri sintomi è invitato a contattare immediatamente il proprio medico o a rivolgersi al pronto soccorso. L’ordinanza è stata adottata dal sindaco ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, che consente l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in presenza di emergenze locali.