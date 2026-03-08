napoli
video suggerito
video suggerito

Controlli allo Slash del Vomero, stop agli eventi musicali: “Non ci sono autorizzazioni”. Il locale: “Restiamo aperti e stiamo risolvendo”

Stop ad una serie di eventi musicali allo Slash dopo i controlli. Il locale del Vomero è regolarmente aperto. Gestori: risolviamo le pratiche, presto aggiornamenti.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Una delle sale dello "Slash" al Vomero
Una delle sale dello "Slash" al Vomero

È uno dei locali più noti e frequentati di Napoli ed ha uno stuolo di fedelissimi alle sue serate. Ci si può trovare di tutto, dal karaoke ai gruppi underground, dalle presentazioni di libri alla stand up comedy, al burlesque e al classico dj set. È lo Slash di via Gemito al Vomero, che in questi giorni, pur restando regolarmente aperto, ha dovuto bloccare alcuni appuntamenti in programma, quelli che sono definiti di «pubblico spettacolo e trattenimento danzante».

Motivo? Una ordinanza del Comune di Napoli, emessa dopo un controllo effettuato dai Vigili del Fuoco con la Polizia di Stato lo scorso 20 febbraio. In questi mesi dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Italia sono stati aumentati i controlli sul rispetto delle norme anti-incendio.

Dagli accertamenti al locale vomerese sono emerse – è messo a verbale nell'ordinanza – irregolarità amministrative e carenze documentali. Di qui il dispositivo che ordina la cessazione delle attività di pubblico spettacolo.  Restano invece consentite le altre attività del locale, che può continuare a operare regolarmente. La proprietà del notissimo locale vomerese può ricorrere al Tar entro sessanta giorni.

Leggi anche
Vomero, "i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1": controlli Anm in via Domenico Fontana

Il 5 marzo, sulla propria pagina Facebook, lo Slash ha ironizzato sulla vicenda: «Siamo regolarmente aperti: sia la mattina per il coworking-brunch che la sera sera (c’è anche il Napoli e il solito Slash Vibes del sabato). Stiamo risolvendo alcune scartoffie con Asterix e Obelix nel palazzo della burocrazia». «Presto presto vi aggiorniamo sui prossimi eventi musicali», conclude il post.

Attualità
Eventi e turismo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto dopo il trapianto di cuore, la madre di Domenico: "Gli ho promesso giustizia"
Indagini all'ospedale Monaldi, una mamma: "Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore, come Domenico"
L'ospedale Monaldi riscrive le tutele legali per i medici: meno copertura nei procedimenti penali
Il Bambino Gesù di Roma aiuterà il Monaldi a rilanciare la Cardiochirurgia pediatrica
Fuga dalla Cardiochirurgia, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentano
La paura silenziosa di chi lavora in corsia: "Mi sento un bersaglio solo per l'ospedale in cui sono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views