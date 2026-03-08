Controlli allo Slash del Vomero, stop agli eventi musicali: “Non ci sono autorizzazioni”. Il locale: “Restiamo aperti e stiamo risolvendo”

Una delle sale dello "Slash" al Vomero

È uno dei locali più noti e frequentati di Napoli ed ha uno stuolo di fedelissimi alle sue serate. Ci si può trovare di tutto, dal karaoke ai gruppi underground, dalle presentazioni di libri alla stand up comedy, al burlesque e al classico dj set. È lo Slash di via Gemito al Vomero, che in questi giorni, pur restando regolarmente aperto, ha dovuto bloccare alcuni appuntamenti in programma, quelli che sono definiti di «pubblico spettacolo e trattenimento danzante».

Motivo? Una ordinanza del Comune di Napoli, emessa dopo un controllo effettuato dai Vigili del Fuoco con la Polizia di Stato lo scorso 20 febbraio. In questi mesi dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Italia sono stati aumentati i controlli sul rispetto delle norme anti-incendio.

Dagli accertamenti al locale vomerese sono emerse – è messo a verbale nell'ordinanza – irregolarità amministrative e carenze documentali. Di qui il dispositivo che ordina la cessazione delle attività di pubblico spettacolo. Restano invece consentite le altre attività del locale, che può continuare a operare regolarmente. La proprietà del notissimo locale vomerese può ricorrere al Tar entro sessanta giorni.

Il 5 marzo, sulla propria pagina Facebook, lo Slash ha ironizzato sulla vicenda: «Siamo regolarmente aperti: sia la mattina per il coworking-brunch che la sera sera (c’è anche il Napoli e il solito Slash Vibes del sabato). Stiamo risolvendo alcune scartoffie con Asterix e Obelix nel palazzo della burocrazia». «Presto presto vi aggiorniamo sui prossimi eventi musicali», conclude il post.