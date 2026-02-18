Incendio al Teatro Sannazaro, gli spettacoli potrebbero svolgersi a Cardito: la proposta della Città Metropolitana

Il Teatro Sannazaro di Napoli distrutto dall’incendio

La cultura è ancora in lutto per quanto accaduto al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da uno spaventoso incendio nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio. Mentre proseguono le indagini per individuare con precisione la cause del rogo, non ancora chiare, si pensa alla ricostruzione: stando a quanto stimato, potrebbero volerci circa 70 milioni di euro per restituire il Teatro Sannazaro a nuova vita. In relazione a quanto accaduto, il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo (che è anche sindaco di Cardito) ha dichiarato che "la cultura non si può fermare" e, proprio per questo, la Città Metropolitana ha proposto che gli spettacoli del cartellone del Sannazaro si svolgano al Teatro Peppe Vessicchio di Cardito, nella provincia partenopea, inaugurato lo scorso mese e intitolato alla memoria dell'indicato direttore d'orchestra napoletano, scomparso nel dicembre del 2025.

L’ingresso del Teatro Peppe Vessicchio di Cardito

"Siamo profondamente colpiti per il grave incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro un luogo simbolo della tradizione e della cultura partenopea. La perdita di uno spazio così prestigioso non riguarda soltanto Napoli, ma l’intero panorama culturale nazionale. Il Teatro Sannazaro rappresenta storia, arte, passione e professionalità: un punto di riferimento per artisti, lavoratori dello spettacolo e per il pubblico che da sempre lo sostiene" ha proseguito Cirillo. "Come Città Metropolitana – ha detto ancora Cirillo – insieme con il Sindaco Gaetano Manfredi, vogliamo esprimere anche così la nostra piena vicinanza ai proprietari, alle maestranze, agli artisti e a tutti coloro che ogni giorno hanno contribuito a rendere vivo quel palcoscenico".

Le iniziative artistiche – il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli – rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e dell’identità partenopea. Oggi più che mai è il momento di fare rete, di sostenerci e di dimostrare che il teatro, anche di fronte alle difficoltà, continua a vivere attraverso la solidarietà e l’impegno condiviso. La Città Metropolitana e il Teatro di Cardito sono al fianco del Teatro Sannazaro. Insieme, per la cultura".