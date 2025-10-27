napoli
Incendio al centro commerciale Pegaso di Pagani: clienti in fuga. È stato domato

Il rogo questa mattina sul tetto del centro commerciale dove si stavano facendo dei lavori.
A cura di Pierluigi Frattasi
Principio di incendio al Centro Commerciale Pegaso di Pagani, in provincia di Salerno, questa mattina, lunedì 27 ottobre. Le fiamme sono divampate sul tetto attorno alle 10 di oggi, per motivi ancora in corso di accertamento e si è levata una densa nube di fumo nero in cielo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. "Si è generato questa mattina un principio di incendio sul tetto del centro commerciale Pegaso – spiega il sindaco di Pagani, Lello De Prisco – durante lavori in corso, domato in pochissimo tempo. Attraverso l'assessore alla Protezione Civile Luana Giammetta abbiamo seguito le operazioni e richiesto tutte le rassicurazioni del caso, rimanendo in contatto anche con la Protezione Civile Papa Charlie, giunta prontamente sul posto con una squadra di volontari".

Il sindaco: "Fiamme domate, nessun pericolo"

Il primo cittadino di Pagani ha voluto rassicurare la cittadinanza: "Essendo l'incendio stato tempestivamente spento, domato dagli stessi operai, non è necessaria alcuna misura precauzionale restrittiva per la popolazione limitrofa residente.Sindaco Lello De PriscoAssessore delegato, Luana Giammetta".

Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito da un guasto elettrico, ma al momento si tratta solo di ipotesi, perché bisognerà aspettare la relazione tecnica dei vigili del fuoco per averne certezza. A seguito dell'incendio, i clienti si sono dati alla fuga, per consentire ai soccorsi di operare in piena tranquillità. Tra i primi ad intervenire gli stessi dipendenti che sono intervenuti subito con gli estintori. Non ci sono stati feriti.

Incendi
Salerno
napoli
