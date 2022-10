Incendio al bar di Bagnoli, potrebbe essere doloso: acquisiti i video delle telecamere A fuoco la saracinesca del “Lussy Caffè”, che si trova in via Cavalleggeri d’Aosta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incendio al bar di Bagnoli nel cuore della notte. A fuoco la porta d'ingresso del “Lussy Caffè”, che si trova in via Cavalleggeri d’Aosta. la saracinesca del locale è rimasta danneggiata. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero divampare e arrecare altri danni. Quindi, il principio di incendio è stato domato sul nascere. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe avere una matrice dolosa. I militari dell'Arma hanno acquisito, intanto, le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili per individuare e identificare i responsabili di quanto avvenuto.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere

L'indagine è scattata questa mattina, domenica 2 ottobre 2022, quando i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per un principio di incendio della porta d’ingresso del bar che si trova a Cavalleggeri d'Aosta, nel quartiere di Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli. Le fiamme, poi, sono state domate in breve tempo dai vigili del fuoco, subito accorsi sul posto. L'incendio ha arrecato danni, anche se lievi, alla saracinesca del locale. Proseguono intanto le indagini da parte dei militari dell'Arma per approfondire l’origine dell’incendio, che, come detto, potrebbe essere dolosa, anche se bisognerà aspettare l'esito dei rilievi tecnici e la conclusione delle indagini per poter conoscere l'esatta dinamica di quanto avvenuto.