Incendio ad Amalfi, fiamme vicino alle case: interrotta la corrente elettrica anche a Ravello Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nella cosiddetta Valle dei Mulini ad Amalfi: le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio, ad Amalfi: un grosso incendio è divampato, dopo le ore 17, nella cosiddetta Valle dei Mulini. Ancora sconosciute le cause del rogo, ma le fiamme sono arrivata a lambire il centro abitato nella frazione Pogerola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, i volontari della Protezione Civile, nonché gli agenti della Polizia Municipale di Amalfi e i carabinieri, che si sono subito adoperati per mettere in sicurezza l'area e per domare le fiamme.

Da quanto si apprende, non si registrano feriti né intossicati, anche se l'incendio ha provocato disagi i zona, anche nel vicino Comune di Ravello dove, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, è stata interrotta l'erogazione dell'energia elettrica. "Per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio propagatosi in zona Pogerola di Amalfi, l’Enel ha interrotto l’erogazione di energia elettrica che verrà riattivata entro le ore 21" ha reso noto l'amministrazione comunale di Ravello su Facebook.