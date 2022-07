Incendio ad Afragola in un deposito, il fumo visibile da chilometri Un vasto incendio si è sviluppato in un deposito di Afragola (Napoli), la colonna di fumo visibile da parecchi chilometri di distanza.

A cura di Nico Falco

L’incendio ad Afragola

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, in un deposito di Afragola, in provincia di Napoli; la colonna di fumo che si è alzata dallo stabile è visibile da diversi chilometri, la nube nera ha reso irrespirabile l'aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento. Le fiamme sono divampate nei pressi di un viadotto e poco distante dal centro abitato.

L'odore acre, col passare delle ore e trasportato dal vento, ha raggiunto anche le aree limitrofe. "I cittadini di vari comuni – spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – stanno segnalando l'immenso rogo. Abbiamo subito allertato l'Arpac per fare i rilievi sull'aria". Al momento le cause dell'incendio non sono ancora note; al termine dello spegnimento, e successivamente alla messa in sicurezza, sarà la volta dei sopralluoghi: i Vigili del Fuoco dovranno verificare se le fiamme hanno causato danni strutturali al deposito ed effettuare gli accertamenti per risalire all'origine del rogo.

Ieri un altro grosso incendio c'era stato a Napoli, nella zona compresa tra il vallone di Capodimonte e la zona del Frullone, nel quartiere Chiaiano: per spegnere le fiamme è stato necessario fare ricorso ai canadair, che hanno sorvolato l'area per diverse ore facendo la spola col Lungomare, ostacolati anche dalle altissime temperature che si registrano in questi giorni. Il rogo ha generato una nube che ha coperto gran parte dell'area nord di Napoli. E qualche giorno prima, il 24 luglio, scene simili c'erano state alla periferia di Scampia, dove un incendio si era sviluppato nel campo rom ed era stato temporaneamente chiuso l'asse perimetrale Melito-Scampia.