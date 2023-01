Incendio a Portici, due appartamenti in fiamme nel Parco Schiano: 70 evacuati, 2 intossicati Incendio a Portici. Due appartamenti sono stati distrutti dalle fiamme, divampate intorno alle 21 di ieri per motivi ancora da accertare. Evacuate settanta persone e dieci animali domestici.

A cura di Enrico Tata

Ventisei famiglie, circa 70 persone in tutto, sono state evacuate nella tarda serata di ieri, martedì 3 gennaio 2023, da due palazzine di Parco Schiano, precisamente alla IV Traversa di via Libertà a Portici. Due appartamenti sono stati distrutti dalle fiamme, divampate intorno alle 21 per motivi ancora da accertare. Sono stati evacuati anche dieci animali domestici, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti sul posto per cercare di spegnere le fiamme. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno accompagnato due persone rimaste intossicate ai pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco e all'ospedale del mare di Ponticelli.

Le fiamme divampate da un appartamento al quarto piano

Stando a quanto ricostruito, le fiamme sono divampate da un appartamento che si trova al quarto piano di una delle due palazzine e poi si sono estese agli appartamenti accanto e poi anche agli appartamenti ai piani superiori. All'interno dei due palazzi risiedono oltre 200 persone e le operazioni di evacuazione non sono state semplici a causa del fumo che aveva già invaso le rampe delle scale. Come detto, due cittadini sono stati trasportati al pronto soccorso poiché rimasti intossicati dal fumo, ma altre ventisei persone sono state medicate sul posto dai sanitari per principi di intossicazione da fumo. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato diverse ore, ma alla fine i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme. Come anticipato, per il momento restano sconosciute le cause dell'incendio.