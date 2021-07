Incendio a Pontelatone, a fuoco capannone di stoccaggio rifiuti di plastica Un incendio è divampato nella notte in un’azienda di stoccaggio di rifiuti in plastica a Pontelatone, in provincia di Caserta; il capannone è stato completamente distrutto dalle fiamme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze con diverse autobotti e sono ancora al lavoro. Ignote per il momento le cause del rogo.

A cura di Nico Falco

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme divampate in un'azienda di stoccaggio di rifiuti di plastica che si trova nei pressi della strada provinciale 333 all'altezza del territorio di Pontelatone, in provincia di Caserta. L'intervento dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona, che avevano notato le lingue di fuoco che stavano avvolgendo il capannone.

All'arrivo dei pompieri, intorno alle 2:30 del mattino, la struttura era già avvolta dalle fiamme, per una superficie di circa mille metri quadrati. Il fuoco ha divorato completamente l'area interna dell'edificio e ha pesantemente danneggiato anche le pareti esterne, facendo alzare su tutta la zona una nube nera che si è estesa verso alcune abitazioni delle vicinanze. Le cause sono ancora ignote; gli accertamenti partiranno dopo lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area; le indagini saranno affidate al Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco.

Al momento dell'incendio, a quanto si apprende, non c'erano dipendenti all'interno e nei pressi della struttura. Sul posto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha inviato due squadre, una dal distaccamento di Teano e l'altra da quello di Piedimonte Matese. L'estensione dell'area incendiata e il tipo di materiali stoccati all'interno ha complicato il lavoro dei pompieri, rendendo necessario l'invio sul posto di altre unità in supporto; sono intervenute anche due autobotti e un'autoscala dal Comando e una terza autobotte dal distaccamento di Aversa. Le operazioni, cominciate a notte fonda, sono ancora in corso nella mattinata di oggi, 24 luglio.