Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci

Vasto incendio a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: nella notte, il negozio e deposito Mercatone 99 è stato completamente avvolto dalle fiamme. Cinque le squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare le lingue di fuoco, che si sono sprigionate per cause ancora da accertare. Il grande negozio cinese si trova su via Amerigo Vespucci, in una zona particolarmente ricca di capannoni industriali e a poche centinaia di metri (in linea d'aria) dal Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano.

La colonna di fumo era ben visibile, nonostante il buio, anche a chilometri di distanza, con le fiamme che hanno invece "illuminato" la zona di Pontecagnano in cui si trova il negozio. Vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore a domare le fiamme: sulle cause, per adesso, non ci sono ancora ipotesi più valide di altre. Ma al momento tutto lascia credere che possa essersi trattato di cause accidentali. Non ci sono feriti: l'incendio è scoppiato quando la struttura, spesso piena tra clienti e dipendenti, era già chiusa. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso: possibile che nelle prossime ore possano esserci già sviluppi per quanto riguarda l'ipotesi più rilevanti sulle cause dell'incendio. Non è escluso che gli impianti di videosorveglianza della zona possano aver ripreso qualche dettaglio utile alle indagini.