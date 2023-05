Incendio a Napoli, deposito in fiamme a Ponticelli: a fuoco container pieno di plastica. Nube nera sulla città Fiamme in un deposito vicino all’isola ecologica Asìa in via Pasquale Ciccarelli, a Ponticelli. A fuoco un container pieno di plastica. Sul posto i pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incendio a Napoli oggi pomeriggio. Le fiamme sono divampate in un deposito, che si trova nei pressi dell'isola ecologica Asìa, l'azienda dei rifiuti del Comune di Napoli – quest'ultima non è stata interessata – in via Pasquale Ciccarelli, all'incrocio con via Luigi Volpicelli a Ponticelli, nella zona del Porto. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 15,00 di oggi, martedì 30 maggio 2023.

A fuoco un container pieno di plastica e metalli e altri materiali. Una grossa colonna di fumo nero e denso si è levata in cielo sulla città per diversi minuti, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e una autopompa, che hanno provveduto ad estinguere subito le fiamme. Anche il fumo nero, in pochi minuti, si è diradato. Sono in corso gli accertamenti per capire quale possa essere stata la matrice del rogo.

A fuoco un container con plastica e ferro

L'incendio, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, avrebbe coinvolto un container ubicato in un'area di deposito container portuali, nei pressi dell'isola ecologica di Asìa Napoli, composto da materiale plastico, legno e ferro, andato completamente a fuoco. Al momento sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (9/B e 1/B) con autopompa serbatoio (APS) a seguito, che sono arrivate dal distaccamento di Ponticelli e dalla sede centrale. I pompieri hanno domato le fiamme in poco tempo e stanno ultimando lo spegnimento degli ultimi focolai. Solo nelle prossime ore si potranno avere ulteriori informazioni per capire cosa possa aver innescato le fiamme. Al momento non si registrerebbero feriti.