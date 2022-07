Incendio a Napoli, brucia la collina tra Posillipo e Fuorigrotta: fiamme e fumo vicino alle case Il fumo sprigionato dal rogo è visibile anche a distanza di chilometri. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio tra Posillipo e Fuorigrotta (Foto: Fanpage.it)

Brucia la collina tra Posillipo e Fuorigrotta, a Napoli: a partire da questa notte, infatti, un incendio si è sviluppato nell'area boschiva della collina di Posillipo che sorge alle spalle di piazzale Tecchio e della stazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli Campi Flegrei, a Fuorigrotta. Il fumo e le fiamme sono molto vicini alle case che, appunto, sorgono sia nel quartiere collinare che ai suoi piedi, nel quartiere della periferia occidentale della città: sul posto, da questa notte, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che si stanno adoperando per estinguere il rogo. Le fiamme, così come il fumo, sono visibili anche a chilometri di distanza: le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento e bisognerà attendere che venga estinto affinché le forze dell'ordine e i pompieri possano avviare le indagini per stabilirne l'origine; al momento non si esclude nessuna ipotesi.

La collina di Posillipo, purtroppo, è sede di incendi quasi ogni estate. Particolarmente violenti i roghi che hanno colpito la zona nell'estate del 2017, quando tutta Napoli venne colpita da una pressante emergenza incendi, cominciata con i roghi divampati sul Vesuvio. Nel 2017, come detto, un incendio di vaste proporzioni interessò la collina di Posillipo: in quella occasione, si sfiorò la tragedia, dal momento che una casa in legno, all'interno della quale vivevano tre persone, venne divorata dalle fiamme. Fortunatamente, tutti e tre gli abitanti riuscirono a mettersi in salvo, grazie anche al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.