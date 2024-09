video suggerito

Incendio a Mercogliano: fiamme in un appartamento, evacuate sei famiglie da una palazzina Un incendio è scoppiato in un appartamento di Mercogliano, in provincia di Avellino: evacuate sei famiglie, ma non ci sono feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un grosso incendio in un appartamento ha causato una densa coltre di fumo nero che si è esteso all'intera palazzina: sei famiglie evacuate in attesa di verificare la stabilità del palazzo. Un pomeriggio di paura ed apprensione, dopo una mattinata in cui invece la zona era stata battuta da un forte acquazzone.

Tutto è iniziato intorno alle 13, su via Giacomo Matteotti: qui, nell'appartamento al secondo piano di una palazzina abitato da due anziani coniugi si è sviluppato un violento incendio di cui si è accorto il badante della coppia. Per fortuna, appena si è accorto delle fiamme, l'uomo è riuscito a portarli al piano terra in salvo. Nel frattempo, sono arrivati i soccorsi: sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Avellino, con due squadre, un'autobotte, un'autoscala e un defender: l'incendio si era sviluppato a tal punto che la densa nube nera di fumo aveva avvolto l'intero stabile, rendendo l'aria irrespirabile.

Alla fine sono state evacuate sei unità abitative, dove vivono altrettante famiglie. Altre due persone anziane erano rimaste bloccate nel loro appartamento terzo piano, ma sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco senza conseguenze. Tra gli evacuati, anche persone in condizioni di disabilità, ma per fortuna non c'è stato bisogno di ricoveri ospedalieri per nessuno degli sfollati: stanno tutti bene, a parte la comprensibile paura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Mercogliano che hanno coordinato le indagini e avviato i rilievi una volta che i caschi gialli hanno provveduto a domare le fiamme.