video suggerito

Incendio a due passi dallo stadio Collana, a fuoco scooter parcheggiati: nube nera sul Vomero Paura nel pomeriggio di oggi al Vomero, quartiere collinare di Napoli: un incendio ha riguardato alcuni scooter parcheggiati in strada, a pochi passi dallo stadio Collana. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: un incendio è divampato in strada, a pochi passi dallo stadio Collana, proprio mentre centinaia di migliaia di napoletani erano sul Lungomare, impegnati nella festa, insieme alla squadra che ha sfilato sull'autobus scoperto, per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. Da quanto si apprende, l'incendio ha riguardato alcuni scooter parcheggiati in strada: il rogo ha generato una densa nube di fumo nero, che si è stagliata sul quartiere napoletano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: ancora sconosciute le cause dell'incendio, che non ha provocato feriti né intossicati.

Almeno cinque i motocicli che sono stati completamente distrutti dalle fiamme, mentre un altro scooter e un'automobile sono stati pesantemente danneggiati dal rogo. Come detto, le cause dell'incendio non sono ancora note; le fiamme potrebbero essere partite anche dal vano motore dell'automobile e poi essersi propagate ai motocicli parcheggiati di fianco. L'episodio non sarebbe collegato alla festa scudetto che, come detto, si stava svolgendo proprio in quei momenti, ma sul Lungomare, molto distante dal quartiere collinare.