Incendio a Capua, evacuate 3 case: 2 elicotteri dei pompieri per spegnere le fiamme Il rogo in località Sant'Angelo in formis, nella zona di Capua. I vigili del fuoco sono intervenuti con 4 squadre e 2 elicotteri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto 2024, a Capua, nella frazione di Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta. I Vigili del Fuoco del comando di Caserta sono impegnati dalle 12,30 a domare le fiamme con l'ausilio di quattro squadre a terra e due elicotteri, un Erickson S-64 e un Drago. La situazione è critica, tanto che tre abitazioni minacciate dal fuoco sono state evacuate per precauzione. Una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Evacuate tre abitazioni minacciate dalle fiamme

L'intervento è ancora in corso e le autorità locali stanno monitorando attentamente l'evolversi della situazione per garantire la sicurezza dei residenti e limitare i danni. Sul posto anche le forze dell'ordine. La comunità è in allerta, sperando che l'incendio venga presto messo sotto controllo. L'intervento dei pompieri è al momento ancora in corso. Non si registrano feriti. Si indaga, intanto, sulla matrice del rogo. Non è escluso che possa essere di origine dolosa.

I vigili del fuoco in questi giorni sono fortemente impegnati nel contrastare incendi e roghi che imperversano in tutta la Campania, con cadenza quasi quotidiana. Incendi appiccati spesso dolosamente o causati da incuria e imperizia, come cicche di sigarette ancora accese lanciate nelle sterpaglie. I danni a volte possono essere anche molto gravi, portando a vaste devastazioni e a danneggiamenti anche delle abitazioni. Per questi motivi, i vigili del fuoco invitano tutti i cittadini sempre alla massima accortezza, per scongiurare queste situazioni che possono creare grandi e gravi pericoli.