Incendio a Battipaglia, salvato un cane legato alla catena e rimasto bloccato nella cuccia Un cane è rimasto bloccato dalla catena alla quale era attaccato mentre intorno era scoppiato un incendio: salvato dai volontari della Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di apprensione questa mattina a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove è scoppiato un incendio nei pressi del cimitero. Fiamme circoscritte, ma la paura è stata per un cane che si trovava legato ad una catena proprio nei pressi delle fiamme. Il povero quadrupede, terrorizzato e non potendo fuggire, si è rintanato nella cuccia, dove probabilmente non ce l'avrebbe fatta se non fossero arrivati i volontari della Protezione Civile di Battipaglia a salvarlo.

Il cane salvato dai volontari della Protezione Civile

I volontari, mentre il rogo veniva circoscritto e la zona bonificata, hanno preso delle grosse cesoie spezzando la catena alla quale era attaccato il cane, nel frattempo terrorizzato e nascosto nell'angolo più remoto della cuccia. Anche una volta spezzata la catena, il povero animale probabilmente spaventato dall'alta temperatura tutto intorno a lui causata dalle fiamme dell'incendio. Per fortuna, tranquillizzato dai volontari, la povera bestiola è uscita e si è fatta mettere in salvo.

La polizia denuncia il proprietario per maltrattamenti

Non se la caverà invece il proprietario del cane: gli agenti della Polizia di Stato sono infatti intervenuti per identificarlo prima e denunciarlo poi: deve rispondere di maltrattamento di animali e rischia ora in caso di condanna una pena che va da tre a diciotto mesi di reclusione ed un multa salatissima che va dai 5mila ai 30mila euro. Dopo l'intervento degli agenti sono arrivati anche i ringraziamenti del sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese: "Grazie ragazzi", ha commentato sui propri profili social alla notizia del salvataggio del cagnolino legato con una catena alla cuccia.