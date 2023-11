Incendia paglia nel suo terreno, ma dà fuoco a tutti i campi vicini: in fumo 4 ettari, quasi 7 campi da calcio È accaduto a San Giorgio la Molara, nella provincia di Benevento, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo per incendio.

A cura di Valerio Papadia

Voleva incendiare paglia e sterpaglie nel suo terreno agricolo, ma ha finito per dare fuoco anche ai campi vicini, innescando un incendio che si è sviluppato su 4 ettari, la grandezza di quasi 7 campi da calcio: accade a San Giorgio la Molara, nella provincia di Benevento, dove i carabinieri della locale stazione, coordinati da quelli della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per incendio e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

L'incendio risale al settembre scorso: le fiamme, partendo dal terreno dell'uomo denunciato, si erano propagate ai terreni agricoli vicini – distruggendo anche la recinzione in legno di uno di essi – estendendosi, come detto, per quattro ettari; soltanto grazie al lavoro dei vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti, l'imponente rogo era stato domato.

Il lavoro dei carabinieri, che si sono avvalsi anche della collaborazione dei militari del Nucleo Forestale di San Marco dei Cavoti e di un drone, ha permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, accertando inoltre che l'uomo, dando fuoco alle sterpaglie nel suo terreno, aveva violato un'apposita ordinanza emanata dal sindaco di San Giorgio la Molara.