Incendi a Somma Veusuviana, le fiamme invadono strade e la linea ferroviaria Napoli-Sarno

A cura di Pierluigi Frattasi

Diversi incendi sono scoppiati a Somma Vesuviana, nel Napoletano, oggi pomeriggio. Almeno tre focolai hanno coinvolto sia la zona industriale che l'area ferroviaria. Le fiamme hanno raggiunto anche la strada e in parte l'area lungo la linea ferroviaria Napoli – Sarno nel tratto di Rione Trieste, dove si trova il passaggio a livello dei treni, come si vede dalle immagini. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme, e i volontari della protezione civile, oltre agli uomini delle forze dell'ordine. Sul posto anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che sta conducendo un sopralluogo sui posti. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Solo due giorni fa, un incendio aveva devastato diversi ettari di vegetazione in zona Cupa Maresca, a Somma Vesuviana, una delle zone più colpite nel corso dell'incendio che distrusse enormi porzioni di vegetazione nell'estate del 2017. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, aveva richiesto immediatamente l'intervento dei mezzi aerei, canadair o elicotteri, per evitare che le fiamme si propagassero fino a diventare incontrollabili. "Brucia Cupa Maresca – aveva scritto su Facebook – dobbiamo evitare le scene del 2017". L'incendio era divampato nel primo pomeriggio. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti i carabinieri della Forestale, gli agenti della Polizia Municipale, i volontario del coordinamento Vesuvius e, per un sopralluogo, il sindaco Di Sarno.

Stamattina, intanto, dalle 11,20 alle 11,50 si sono registrati rallentamenti sul traffico ferroviario sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli, in prossimità di Napoli Afragola per un inconveniente tecnico alla linea, con ritardi tra 10 e 30 minuti per 7 treni Alta Velocità. Il traffico è tornato regolare poco prima di mezzogiorno, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.