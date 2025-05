video suggerito

In via Scarlatti al Vomero si crea un avvallamento: strada transennata Avvallamento in strada nella parte alta di via Scarlatti, nei pressi di piazza Vanvitelli. Soltanto a fine marzo, poco più avanti, si era creata una grossa voragine. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La tenuta stradale al Vomero, quartiere collinare di Napoli, non è delle migliori negli ultimi mesi. In via Scarlatti, una delle principali arterie del quartiere, strada pedonale quotidianamente frequentata da tantissimi cittadini per l'elevata presenza di negozi, bar e ristoranti, si è creato un avvallamento. La strada sembrerebbe aver leggermente ceduto nella parte alta di via Scarlatti, nei pressi di piazza Vanvitelli, a pochi passi dallo store Coin e da quello OVS; il tratto di strada interessato dall'avvallamento è stato pertanto transennato per evitare che pedoni – e veicoli autorizzati a transitare nella zona pedonale – possano passarci sopra, aggravando la situazione.

Meno di due mesi fa una voragine si era aperta in via Scarlatti

Alla fine dello scorso mese di marzo, sempre in via Scarlatti, a distanza di pochi metri, la strada aveva invece ceduto: la voragine, di circa 3 metri di diametro, si era aperta nella notte del 25 marzo, al passaggio di un compattatore di Asia (la società che gestisce la raccolta rifiuti a Napoli). In quella occasione, una consistente porzione della strada pedonale era stata transennata per permettere rilievi e lavori di riparazione. Stando ad Abc, a causare la voragine sarebbe stato il cedimento di una fogna privata.