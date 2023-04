In vendita il Cinema Metropolitan di via Chiaia, costa 2,5 milioni: c’è l’annuncio immobiliare Pubblicato l’annuncio per la vendita. Bisognerà mantenere la destinazione culturale-sala cinematografica. Offerte entro il 15 maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

In vendita il cinema Metropolitan di via Chiaia a Napoli. Pubblicato l'annuncio. Costa 2,5 milioni di euro oltre Iva. Questo il prezzo di partenza per acquistare lo storico multisala che si estende per oltre 6mila 600 metri quadrati nelle cavità di tufo al di sotto dello storico "Palazzo Cellamare", che a sua volta fa parte di un più ampio complesso immobiliare chiamato "Condominio Le Grotte di Napoli".

C'è tempo fono all'8 maggio prossimo, a mezzogiorno, per presentare richieste di sopralluoghi o di documenti allo studio notarile che si occupa della pratica, mentre le offerte scritte andranno presentate entro il 15 maggio, sempre entro le 12,00. Ma la condizione per la vendita sarà il "mantenimento della destinazione culturale-sala cinematografica".

I dubbi sul futuro del multi-sala

Da chiarire, quindi, se sarà conservata la vocazione di multisala o l'offerta delle proiezioni cinematografiche potrà essere affiancata anche dal potenziamento di altre attività, come quelle dei ristoranti e dell'intrattenimento, rendendo il Metropolitan un grande attrattore culturale e turistico. Attualmente il cinema è composto da 7 sale cinematografiche, distribuite su più livelli interrati, per un totale di l.664 poltrone con relativi accessori, uffici e servizi. L'accesso è dal civico 149/A, che si trova alla fine di via Chiaia. Si entra tramite parti comuni del condominio.

Leggi anche A Napoli flash mob delle famiglie arcobaleno per le trascrizioni dei figli di genitori gay

L'ipotesi della gara

Il costo di 2,5 milioni di euro è solo il prezzo di partenza. Non è escluso che possa essere fatta anche una gara per aggiudicarsi l'immobile, nel caso dovessero essere presentate più offerte, da tenersi tra gli stessi offerenti. Sul destino del Metropolitan si è molto speso il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che si è impegnato per porre il vincolo sulla destinazione d'uso dello storico cinema di Chiaia, evitando che possa trasformarsi in un supermercato, come già accaduto in altre situazioni.