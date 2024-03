In vendita auto sequestrate e incidentate, denunciato 35enne a Sant’Antimo (Napoli) I carabinieri hanno scoperto, in uno spiazzale di Sant’Antimo, numerose automobili in vendita che erano incidentate o già sequestrate; l’area è stata sottoposta a sequestro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 35enne di Casandrino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, per ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e abbandono di rifiuti: in uno spiazzale di via Grecia aveva esposte per la vendita numerose auto che sono risultate, quasi tutte, incidentate o già sottoposte a sequestro. La scoperta durante un servizio di controllo del territorio, l'area è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza delle vetture.

I militari hanno ispezionato lo spiazzale dove avevano notato che molte automobili erano coperte da teloni; ritenendo che potessero essere provento di furto, hanno setacciato l'area e verificato che molti dei veicoli presenti erano già sottoposti a sequestro e, pertanto, non potevano essere venduti; su diverse altre vetture, invece, erano visibili danni provocati da incidenti.

Nello spiazzo c'erano, inoltre, numerosi pezzi di ricambio come portiere, cofani, centraline e altre parti meccaniche la cui provenienza non è stata ancora chiarita; a terra sono state rinvenuti rifiuti accatastati tra cui batterie per auto, taniche di olio e altri componenti di veicoli arrugginiti.