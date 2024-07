video suggerito

Falso olio extravergine d’oliva venduto in un minimarket a Napoli: denunciato il titolare L’olio extravergine d’oliva messo in vendita nel supermercato è risultato essere contraffatto: gli agenti della Polizia Locale hanno così denunciato il titolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Controlli a salvaguardia della salute dei consumatori quelli messi in campo dall'Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, volti a verificare la sicurezza alimentare e la provenienza dei prodotti venduti sul territorio cittadino. Durante le operazioni, gli agenti hanno controllato un minimarket che sorge in via Poerio, riscontrando la presenza di numerose bottiglie di olio extravergine d'oliva contraffatto, vendute in danno ai consumatori e configurando una frode in commercio, che sono state poste sotto sequestro.

Pertanto, al termine dei controlli, il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Gli interventi svolti dalla Polizia Municipale di Napoli a tutela della salute dei consumatori proseguiranno anche nei prossimi giorni e si inseriscono in un'ampia di controllo e prevenzione volta a garantire la sicurezza alimentare.