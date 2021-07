In vendita a Capri la villa in cui soggiornò Totò. Vale oltre 10 milioni di euro In vendita sull’isola di Capri la villa di lusso con parco e dépendance con un gigantesco giardino con frutteto e limonaia. Fu realizzata negli anni Quarantasu commissione del produttore cinematografico Carlo Ludovico Bragaglia. Tra gli ospiti eccellenti del buen retiro isolano il principe della Risata, Totò. L’immobile vale oltre 10 milioni di euro.

A cura di Redazione Napoli

Capri è un luogo incantato in cui avere un buen retiro che non sia un albergo è prerogativa di pochi. C'è chi ha case da generazioni e c'è invece chi ha la possibilità economica di entrare in un mercato immobiliare di lusso e fare la propria offerta, rigorosamente al rialzo. Qualche tempo fa fece notizia la vendita della villa di Christian De Sica, ma ci sono altri immobili ancor più grandi e preziosi sul mercato. C'è ad esempio la Magnifica villa di lusso con parco e dépendance, immobile di 1.200 metri quadrati, più altri 4.800 circa di esterni, nota per aver ospitato tantissimi personaggi illustri fra i quali il principe della Risata Antonio De Curtis, in arte Totò.

La villa è messa in vendita da Lionard Luxury Real Estate: consta di 4 piani, villa da 800 mq; superficie esterni da 4.824 mq; dépendance da 400 mq e non solo. C'è una piscina, ci sono campi da calcio, tennis e bocce, una limonaia, un frutteto e un grande giardino con orto botanico. Non manca ovviamente la vista sul mare. La villa di lusso risale agli anni '40: fu realizzata su commissione del produttore cinematografico Carlo Ludovico Bragaglia che realizzò con Totò ben 6 film e altri con la Compagnia De Filippo composta da Eduardo, Peppino e Titina.

Si legge nella nota che accompagna la descrizione del "villone":

