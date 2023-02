In un video i finti turisti borseggiatori che colpiscono tra via Toledo e piazza Municipio In un video le immagini di un borseggio a piazza Municipio: si fingono turisti per borseggiare quelli veri, ignari di tutto. Borrelli: “Inaccettabile”

Un furto con destrezza ad opera di finti turisti per le strade del Centro di Napoli: e stavolta, il tutto è stato filmato in un video di un passante che, notando la scena, ha capito che qualcosa stava per accadere ed è riuscito a riprendere il momento esatto in cui la vittima viene avvicinata e derubata. Video che poi è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha diffuso in Rete in queste ore, commentando: "Sono degli habitué e vanno fermati, dobbiamo preservare il turismo contrastando la delinquenza".

Le immagini del borseggio

Come si vede nel video, c'è un uomo con un borsello che cammina a piazza Municipio, mentre osserva la città: un turista come i tanti che affollano la città in questo periodo. Un altro uomo gli si avvicina da dietro e, rapidamente, gli sfila il portafoglio. Un terzo uomo, forse complice e palo del borseggiatore, sembra osservare tutta la scena: dopo il colpo, entrambi spariscono dall'inquadratura. Chi ha ripreso, ha spiegato che "i ladri sono due soggetti che ‘la fanno nera’ dalla mattina alla sera. Sono sempre lì, nell’angolo dove sta il venditore di hot dog", ha raccontato il testimone che ha ripreso il tutto. Il video è stato poi inviato a Borrelli in forma anonima.

Borrelli: "Situazione inaccettabile e intollerabile"

"Abbiamo segnalato la questione alle forze dell’ordine chiedendo che quei due vengano identificati e fermati", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "Napoli sta vivendo un momento storico con questa ondata di turismo che non si era mai verificata prima e non si può permettere che i delinquenti rovinino tutto e neanche si può più tollerare che i cittadini debbano subire ogni giorno furti e rapine", ha aggiunto ancora Borrelli.