video suggerito

In tre rubano uno scooter a spinta ai Colli Aminei, il più giovane ha solo 16 anni Tre ragazzi di 18, 17 e 16 anni sono stati arrestati in via Michele Pietravalle per furto aggravato; il più piccolo è stato trovato in possesso di un coltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Uno era sullo scooter che stavano rubando, gli altri due, in sella a un altro mezzo, lo spingevano col piede. Tecnica "a spinta", che stavano mettendo in atto tre giovanissimi nella zona dei Colli Aminei, a Napoli. Intercettati dalla Polizia, sono stati bloccati e arrestati dalla polizia dopo un inseguimento, dovranno rispondere di furto aggravato; hanno 51 anni in tre: uno solo è maggiorenne, ha 18 anni, gli altri due ne hanno 17 e 16.

Il terzetto è stato notato da una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio. Arrivati in via Michele Pietravalle, gli agenti si sono trovati davanti il gruppetto che si spostava su due scooter. Si sono avvicinati e il ragazzo che era sullo scooter a motore spento spento l'ha lasciato cadere a terra ed è saltato sull'altro insieme ai due complici; il gruppetto ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto poco dopo. I tre sono stati perquisiti e uno di loro aveva in tasca un coltello della lunghezza di 16 centimetri.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo che veniva spinto era stato rubato poco prima; evidentemente non erano riusciti a metterlo in moto e avevano deciso di trascinarlo in questo modo, con un piede, fino a un luogo che ritenevano sicuro dove nasconderlo. La targa dell'altro scooter, invece, era stata modificata: una lettera era stata alterata con del nastro adesivo, un tentativo di renderlo non identificabile e, soprattutto, di ingannare le telecamere. I tre sono stati tutti arrestati per il furto; il 18enne è stato inoltre denunciato per uso di atto falso mentre il 16enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere.