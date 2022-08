In spiaggia con un coltello, 14enne denunciato dai carabinieri mimetizzati tra i bagnanti Accade in Penisola Sorrentina, dove i carabinieri hanno indossato il costume da bagno per confondersi tra i villeggianti e pattugliare le spiagge.

A cura di Valerio Papadia

Costume da bagno, asciugamano e ciabatte: così i carabinieri della compagnia di Sorrento si sono mimetizzati tra i tanti bagnanti che affollano le spiagge della Penisola Sorrentina per osservare da vicino eventuali movimenti sospetti e garantire la sicurezza dei cittadini. I militari dell'Arma in borghese – o sarebbe meglio dire in costume – supportati dai colleghi in divisa, posizionati a debita distanza e pronti a intervenire, hanno pattugliato le spiagge per garantire il rispetto delle regole comuni. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sorpreso un 15enne napoletano in possesso di un coltello a serramanico, che aveva portato con sé in spiaggia: il minorenne è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, durante le operazioni, i militari dell'Arma hanno sorpreso una decina di ragazzi intenti a fumare hashish o marijuana, incuranti del fastidio arrecato ai bagnanti che si trovavano nelle vicinanze: i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli. Al termine dei controlli, che saranno ripetuti anche nei prossimi giorni, i carabinieri hanno identificato 135 persone.

Alle giostre con un coltello: 14enne denunciato a Napoli

I minori che girano armati, purtroppo, sono all'ordine del giorno. A Napoli, all'interno del noto parco di divertimenti Edenlandia, i carabinieri hanno sorpreso un 14enne che portava con sé un coltello a farfalla dalla lama di 10 centimetri. Il giovane, che alla vista dei militari ha tentato la fuga, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di arma o oggetti atti ad offendere e poi è stato riaffidato ai genitori.