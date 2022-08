Va alle giostre con un coltello di 10 centimetri in tasca: 14enne denunciato all’Edenlandia I carabinieri hanno sorpreso il minorenne nel noto parco divertimenti di Napoli: in tasca, il 14enne aveva un coltello a farfalla con una lama lunga 10 centimetri.

A cura di Valerio Papadia

Il coltello sequestrato dai carabinieri al 14enne

Ha pensato di andare a trascorrere una serata alle giostre portando con sé un coltello a farfalla in tasca: all'Edenlandia, noto parco divertimenti di Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli, un ragazzino di 14 anni è stato beccato e denunciato dai carabinieri. Intorno alle ore 22.30 di ieri, domenica 31 luglio, i carabinieri della compagnia di Bagnoli si trovavano nel parco divertimenti per garantire la sicurezza al suo interno, quando si sono imbattuti nel 14enne che, alla vista dei militari dell'Arma, si è dato alla fuga. Nasce così un breve inseguimento, che termina quando il minorenne perde l'equilibrio e cade sull'asfalto: i carabinieri lo bloccano e lo perquisiscono, ritrovandogli in una tasca un coltello a farfalla lungo complessivamente 23 centimetri, con la lama di 10 centimetri. L'arma è stata sequestrata, mentre il 14enne – fino ad ora incensurato – è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di arma o oggetti atti ad offendere e poi riaffidato ai genitori.

A Napoli è troppo facile procurarsi un coltello

Sono tanti, purtroppo, i giovani e giovanissimi sopresi a Napoli con un'arma in tasca, un coltello oppure un tirapugni. Come documentato da Fanpage.it lo scorso mese di giugno, infatti, nel capoluogo campano è molto facile procurarsi una di queste armi, a basso costo. In molti quartieri della città, infatti, non sono pochi i negozi che, sottobanco, vendono lame o tirapugni. E non sono pochi nemmeno i ragazzi, soprattutto minorenni, che li acquistano: "Li portiamo dietro per difenderci" la risposta data da due ragazzini a Fanpage.it.